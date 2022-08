Richarlyson é comentarista do Grupo Globo - Reprodução

Richarlyson é comentarista do Grupo GloboReprodução

Publicado 30/08/2022 18:04

O ex-jogador Richarlyson, ídolo do São Paulo, pagou uma multa de R$ 12 mil após ser condenado pela Justiça por ter dito que um ex-goleiro do Fortaleza entregou um jogo em troca de dinheiro. Com a derrota para a Ponte Preta na última rodada do Brasileirão de 2003, o Leão do Pici foi rebaixado.

O atual comentarista da Globo falou sobre o tema em 2021, no SBT durante o 'Arena SBT', apresentado por Benjamin Back. A informação da condenação foi noticiada pelo 'Uol'.

Apesar de não citar nomes, as dicas dadas por Richarlyson levaram ao nome do ex-goleiro Jefferson Carvalhal da Silva, que defendia o gol do Fortaleza no jogo em questão. Richarlison também defendia o Leão do Pici naquela ocasião.



"Passei por uma situação, em 2003, Fortaleza x Ponte Preta, onde teve 'mala preta'. O nosso goleiro entregou o jogo. Já tinha ocorrido que ia ter 'mala preta', mas ninguém sabia o jogador. Chegou no jogo, o cara deu um chutão para trás do meio de campo. O goleiro veio, o atacante estava sozinho, e ele entregou no pé do atacante. Não era aquela bola difícil que tinha gente na frente. O cara chutou antes do meio de campo", contou Richarlyson.



"Depois de muito tempo que a gente soube que era ele. Na hora (do jogo), a gente tentou ir atrás, reverter (o resultado). Nunca que a gente ia imaginar. Depois, a gente soube", completou.

Na época, Jefferson negou as acusações e prometeu entrar com ação judicial, vencida um ano após o comentário.



"infelizmente, são coisas da vida nesse mundo de fake news que a gente está vivendo hoje, mas ele vai pagar até o final da alma dele essa fake news que ele propagou. Infelizmente, a gente vai ter de passar por mais essa prova na vida da gente", afirmou o goleiro, na época, ao 'Diário do Nordeste'.