Maracanã foi palco do duelo entre Fluminense e Corinthians pela ida da semifinal da Copa do Brasil - Paula Reis / Flamengo

Maracanã foi palco do duelo entre Fluminense e Corinthians pela ida da semifinal da Copa do BrasilPaula Reis / Flamengo

Publicado 31/08/2022 12:20

Membro do Conselho Deliberativo do Corinthians, Silvio dos Santos registrou na 18º Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro um boletim de ocorrência (B.O.) por ter se ferido na partida contra o Fluminense, no último dia 24, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Segundo o documento, ele foi atingido por um pedaço de cadeira arremessado pela torcida do Fluminense. As informações são do portal "Uol".

Silvio alegou que estava no "setor F Norte superior" e que o objeto veio da direção do mesmo setor, mas com torcedores tricolores. Os ferimentos foram constatados no exame de corpo de delido feito pelo Instituto Médico Legal (IML) e apontaram escoriações em três dedos da mão esquerda provocadas por "ação contundente".

O denunciante afirmou, ainda, que não tem condições de detectar o autor do arremesso porque muitos torcedores estavam no local. Mesmo assim, manifestou o desejo de realizar representação criminal contra o responsável pela agressão.

Após o ocorrido na partida, Silvio recebeu atendimento médico numa ambulância posicionada na saída da arquibancada.