Aubameyang jogou pelo Barcelona no domingo e sofreu assalto em casa na segunda - Josep LAGO / AFP

Publicado 31/08/2022 10:59

Após ser assaltado em casa e sofrer agressão de um dos bandidos, na segunda-feira (29), o atacante Aubameyang teve sua mandíbula fraturada, segundo o jornalista David Ornstein. Por conta da grave lesão, o centroavante será desfalque por algumas semanas.

A lesão inesperada pode ser um contratempo nas negociações entre Chelsea e Barcelona pela transferência do jogador para a Inglaterra. Thomas Tuchel busca um atleta que possa jogar imediatamente e resolver os problemas de seu elenco.



Não há informações se o assalto sofrido por Aubameyang será um fator na tomada de decisão do camisa 17 pela sua permanência ou saída. Em quase quatro anos na Inglaterra, o atleta e sua família não passaram por um episódio de violência grande.



O centroavante esteve relacionado no duelo contra o Valladolid, no último fim de semana, enquanto o assalto aconteceu na segunda-feira. O Barcelona volta a jogar neste domingo, diante do Sevilla, mas o atleta não deve estar presente.