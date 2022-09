Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 05/09/2022 17:55

Rio - O velocista Shavez Hart, que defendeu Bahamas na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, morreu no último sábado (3), em North Abaco, no seu país de origem. O atleta estava comemorando seu aniversário, quando uma grande confusão aconteceu, e um homem disparou diversas vezes contra o peito de Shavez. O velocista chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas já chegou sem vida.

Shavez Hartz em treinamento no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram Shavez Hart

Segundo a imprensa local, o suspeito pelo crime foi preso e responderá por homicídio. Até o momento, não há nenhuma informação sobre o motivo do início da confusão que terminou com a morte do atleta.

Shavez Hart disputou os Jogos Olímpicos de 2016 em duas provas do atletismo: 100m rasos e 200m rasos. No entanto, não teve um bom desempenho e foi eliminado antes da final em ambas as categorias. O atleta possuía 29 anos.