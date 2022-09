Coluna do Venê

Poupado contra o Ceará, Arrascaeta será titular no duelo do Flamengo com o Vélez

Uruguaio não foi sequer relacionado diante do Vovô, no último domingo, por conta de dores no pé direito, mas está recuperado e já sabe que começará jogando no duelo pela Libertadores; comissão deseja usar Vidal como titular nos dois próximos duelos do Fla

Publicado há 35 minutos