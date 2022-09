Novak Djokovic perderá o terceiro torneio consecutivo - AFP

Publicado 05/09/2022 17:19

Novak Djokovic desistiu de defender a Sérvia na fase de grupos da reta final da Copa Davis, que acontece entre os dias 13 e 18 em Valência, na Espanha, e vale duas vagas para as eliminatórias da competição, no fim do ano. A informação é do jornal Sportski, que colheu palavras do capitão Viktor Troicki. Os motivos, segundo ele, são pessoais.

"Novak Djokovic não vai jogar a Copa Davis por razões pessoais. Ele esteve várias vezes, mas dessa vez não irá. Se nos classificarmos para Málaga, ele vai se juntar a nós", disse Troicki.

O tenista já havia desistido no fim de agosto quanto as participação no US Open e no ATP Masters 1000 de Cincinnati devido à não ter se vacinado contra a Covid-19.

A Sérvia está no Grupo B com Espanha, Coreia do Sul e Canadá. O time espanhol não terá Rafael Nadal e os canadenses irão sem Felix Aliassime e Denis Shapovalov.