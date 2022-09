Veja! Neto se joga na mesa para comemorar eliminação do Palmeiras na Libertadores

Botafogo

Rafael passa por cirurgia e iniciará recuperação para r3-veja-neto-se-joga-na-mesa-para-comemorar-eliminacao-do-palmeiras-na-libertadores.html ","articleBody":"A eliminação do Palmeiras na semifinal da Libertadores foi um prato cheio para os rivais. Durante a transmissão do jogo na Rádio Craque Neto, o ex-jogador do Corinthians não escondeu alegria ao ver o Alviverde fora da final. O CRAQUE NETO ENLOUQUECEU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com\/em4MO0Mpc1 — Comentários Sinceros do Craque Neto (@ComentCrakNeto) September 7, 2022 \\\"Deus é grande demais pra nós! Meu p* tá desse tamanho. Vamo c*. Não vão ser campeões do mundo. Sabe por quê? Porque não vai disputar o Mundial. Acaba a rádio, acaba a transmissão\\\", extravasou Neto. O Palmeiras empatou em 2 a 2 contra o Athletico-PR em casa e, como perdeu no jogo de ida por 1 a 0, acabou eliminado. O Furacão agora espera o adversário da decisão, que sai do jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira. Quem também ficou feliz com a queda do Palmeiras no torneio foi o ex-jogador do São Paulo, Cicinho. Nas redes sociais, o ex-lateral de 42 anos cutucou os palmeirenses e agradeceu ao Athletico Paranaense.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2022\/09\/6480533-veja-neto-se-joga-na-mesa-para-comemorar-eliminacao-do-palmeiras-na-libertadores.html","keywords":"Neto, eliminação do Palmeiras, Libertadores","articleSection":"Esporte","image":{"url":"https:\/\/www.meiahora.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/09\/07\/700x930\/1_neto-26348553.jpeg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-09-07T11:22:11-03:00","dateModified":"2022-09-07T11:22:11-03:00"}