James Rodríguez já foi um dos grandes nomes da seleção colombiana - Foto: Divulgação/AFP

James Rodríguez já foi um dos grandes nomes da seleção colombianaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 14/09/2022 13:41 | Atualizado 14/09/2022 13:43

Alvo do Botafogo na segunda janela de transferências, o meia colombiano James Rodríguez definiu seu futuro. O jogador do Al Rayyan, do Catar, irá assinar um contrato de empréstimo com o Olympiacos, da Grécia. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

No nova casa, James irá reencontrar um velho conhecido do futebol europeu. O lateral-esquerdo Marcelo foi apresentado recentemente como a grande contratação do clube para a temporada. Eles foram companheiros no Real Madrid.

Em um ano no Al Rayyan, James Rodríguez marcou cinco gols e deu sete assistências em 15 partidas disputadas. O colombiano foi desfalque em boa parte da temporada por conta de lesões.

Seu nome foi ligado ao Botafogo no mês de julho, quando o empresário John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), queria um nome de peso para a camisa alvinegra. No entanto, a vontade de retornar ao velho continente prevaleceu e o jogador recusou a proposta.