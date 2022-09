Caio Ribeiro é comentarista do Grupo Globo - Reprodução

Caio Ribeiro é comentarista do Grupo GloboReprodução

Publicado 14/09/2022 15:52

O banco Itaú ordenou que fosse leiloado um apartamento duplex do ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro, do Grupo Globo, por uma dívida de R$ 2 milhões do ex-atleta e de alguns dos seus familiares. Após duas tentativas fracassadas de venda, o banco herdou o imóvel e deu por quitado o débito. A informação é do "UOL".

De acordo com as informações publicadas, Caio Ribeiro adquiriu o apartamento de familiares por R$ 2,4 milhões, em 2016, sendo que cerca de R$ 1,4 milhão foi através de um financiamento.

Na compra, o ex-jogador concedeu o imóvel em alienação fiduciária ao Itaú Unibanco. Isso significa repassar o imóvel a uma instituição financeira, mas mantendo a sua posse, como espécie de garantia até que se pague uma dívida.

O duplex foi avaliado em R$ 2.083.000, valor da dívida cobrada pelo Itaú, segundo informação registrada na matrícula do imóvel em abril deste ano. Como o comentarista não quitou a dívida, a propriedade do imóvel passou em definitivo para o credor.