Neymar marcou no último jogo do PSG pela Liga dos Campeões - Foto: AFP

Publicado 15/09/2022 15:22

Após jejum de um ano, nove meses e cinco dias, Neymar voltou a fazer gol na Liga dos Campeões e fechou a vitória de virada do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Maccabi Haifa, na última quarta-feira. O brasileiro havia marcado pela última vez na competição em dezembro de 2020, quando fez três na goleada de 5 a 1 sobre o Basaksehir, da Turquia, e o tempo sem balançar as redes travava o jogador de subir no ranking de maiores artilheiros da história do torneio.

Agora, com 42 gols na Liga dos Campeões, Neymar se tornou o 15º maior artilheiro da disputa em todos os tempos, de acordo com um levantamento do portal "Lance!". Recordista entre os brasileiros, ele superou o argentino Kun Aguero e empatou com o italiano Del Piero, ambos já aposentados dos gramados.

Revelado pelo Santos, Neymar está em sua décima temporada na Europa, a sexta pelo PSG. Campeão em 2014/2015 com o Barcelona, o atacante soma 77 jogos na Liga dos Campeões.

VEJA OS MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA LIGA:



1º - Cristiano Ronaldo - 140 gols

2º - Messi - 126 gols

3º - Lewandowski - 89 gols

4º - Benzema - 86 gols

5º - Raul - 71 gols

6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols

7º - Thomas Müller - 49 gols

8º - Henry - 50 gols

9º - Di Stéfano - 49 gols

10º - Ibrahimovic - 48 gols

Shevchenko - 48 gols

12º - Eusébio - 46 gols

Inzaghi - 46 gols

14º - Drogba - 44 gols

15º - Neymar - 42 gols

Del Piero - 42 gols