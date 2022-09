Lincoln - Reginaldo Pimenta

Publicado 15/09/2022 16:19

Rio - O atacante Linconl, ex-jogador do Flamengo, e atualmente no Cruzeiro está movendo um processo contra o responsável pela associação de moradores de um condomínio em Serra, no Espírito Santo, por suposta injúria racial. O fato teria acontecido no fim do ano passado, quando o jovem acertou sua transferência para o futebol japonês. As informações são portal "globoesporte.com".

De acordo com informações do site, os depoimentos foram bem distintos. O fato teria acontecido em dezembro de 2021, quando Lincoln comemorava com os familiares a sua transferência para o Vissel Kobe, do Japão. O barulho do evento teria incomodado os moradores do local que teriam chamado a polícia. Segundo o atleta, a festa teria acabado por volta das 22 horas, já o condomínio afirma que ela se estendeu até 1 hora da manhã.

De acordo com o portal, Lincoln e seu familiares alegam ter sido ofendidos pelo administrador com "uma série de ataques racistas e preconceituosos". Já o síndico do condomínio afirma que foi ameaçado pelo pai de Lincoln, com uma garrafa. O atacante do Cruzeiro também teria o ameaçado, dizendo: “Você tem mulher e tem filhos, esses (amigos que estavam na festa) são meus "parças"".

O boletim de ocorrência foi feito pelo pai do jogador no dia11 de julho deste ano. De acordo com o portal, o registro feito afirma que "Esse senhor (síndico) proferiu diversas palavras de cunho racista e discriminatório, provocando, humilhando, discriminando todos os presentes que ali estavam, familiares e amigos, em sua grande maioria negros e pobres, chamando-os de "porcos", "chiqueiro", "negrinhos", "favelados", "gentalha", ameaçando tirá-los do condomínio. A administrador nega as acusações e afirma ter prova de sua inocência.

Lincoln, de 21 anos, foi revelado pelo Flamengo, fazendo parte do elenco que conquistou a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020. No ano passado foi vendido ao Vissel Kobe, do Japão, e chegou recentemente emprestado ao Cruzeiro. No total, ele tem quatro jogos pela Raposa.