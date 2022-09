Roger Federer em uma de suas visitas às escolas africanas - Foto: Reprodução/Fundação Roger Federer

Roger Federer em uma de suas visitas às escolas africanasFoto: Reprodução/Fundação Roger Federer

Publicado 15/09/2022 16:04

O tenista suíço Roger Federer anunciou sua aposentadoria, nesta quinta-feira. Ao longo da carreira, ele utilizou o dinheiro conquistado com o esporte para ajudar organizações ao redor do mundo, especialmente aquelas voltadas à educação.

Em 2004, o tenista inaugurou a Fundação Roger Federer. Segundo informações do site oficial, apenas de 2021 para cá, quase 2 milhões de crianças de países africanos e da Suíça foram ajudadas. O portal da Fundação reitera a importância da educação.



"Nós sabemos que uma boa educação empodera crianças, permitindo que tomem conta do próprio futuro e sejam ativas no processo de moldá-lo", diz a página inicial do site.



Assim que a Guerra na Ucrânia eclodiu, o tenista foi impactado pela situação das crianças no país europeu e doou cerca de 500 mil euros à ONG “War Child Holland”, que ajuda justamente crianças que residem em países em estado de guerra.

Em 2020, Federer colaborou, inclusive, com um projeto brasileiro. O suíço participou de um evento de divulgação do “VENCENDOJUNTOS”, organizado por atletas brasileiros como o também tenista Guga e o jogador de futebol do Flamengo Diego Ribas.



A última chance de o fã se despedir de Federer será a Laver Cup, torneio que o suíço ainda disputará, realizado entre os dias 23 e 25 deste mês.