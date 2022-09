Cristiano Ronaldo marcou para os ingleses - AFP

Publicado 15/09/2022 15:39

Moldávia - Escalado como titular pelo treinador Erik tan Hag, o craque português Cristiano Ronaldo desencantou na temporada de 2022/2023. Em duelo contra o Sheriff, da Moldávia, pela Liga Europa, o atacante fez um dos gols da vitória do Manchester United por 2 a 0.

Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Com 16 minutos, Sancho recebeu de Eriksen na meia-lua, cortou para a perna esquerda e bateu cruzado, a bola tocou a trave dos donos da casa, antes de morrer no fundo das redes.

O gol de Cristiano Ronaldo aconteceu aos 38 minutos. No lance anterior, Bruno Fernandes lançou Dalot que acabou sendo derrubado dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti e na cobrança o português deu números finais ao duelo.

O atacante, de 37 anos, havia passado em branco nos sete primeiros jogos do clube inglês na temporada. Cristiano Ronaldo começou o ano no banco de reservas, após tentar deixar o Manchester United. Recentemente, ele recusou uma oferta bilionária do futebol árabe e decidiu seguir na Inglaterra até o fim do ano.

A vitória sobre o Sheriff foi a primeira do United na Liga Europa. Antes, o clube inglês acabou derrotado pelo Real Sociedad, no Reino Unido. O clube espanhol lidera a chave com seis pontos, além do United e do clube moldavo, o Omonia, do Chipre, fecha o grupo com nenhum ponto.