Chelsea estaria interessado em comprar um clube brasileiroAFP

Publicado 15/09/2022 19:36

Rio - Visando expandir a sua marca internacionalmente, o Chelsea demonstrou interesse em comprar um time do Brasil. Segundo o portal inglês Evening Standard, os Blues chegaram a entrar em contato com a diretoria do Santos, devido ao grande histórico de revelações como Pelé e Neymar. No entanto, a diretoria do Alvinegro Praiano negou prontamente a oferta.

Com a recusa do Peixe, os dirigentes do Chelsea começam a procurar, com calma, clubes de menor expressão mas com grande potencial de expansão, semelhante ao que o Red Bull fez com o Bragantino, e o que o Grupo City vem fazendo com o Bahia.

Além de clubes brasileiros, equipes de Portugal e da Bélgica também chegaram a ser sondados pelos Blues, mas nenhuma proposta foi oficializada. Outros clubes da América do Sul também estariam no radar dos ingleses.

Todas as negociações passam pela aprovação de Todd Boehly e Clearlake Capital, os novos donos do Chelsea. Ambos chegaram no clube há três meses, assumindo a vaga que era de Roman abramovich. O oligarca russo vendeu o clube por cerca de 4.25 bilhões de euros (aproximadamente R$ 25.5 bilhões, na cotação da época).