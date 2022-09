Luiz Henrique - AFP

Luiz HenriqueAFP

Publicado 15/09/2022 18:02

Espanha - No duelo de ex-jogadores do Fluminense na Liga Europa, melhor para Luiz Henrique. O atacante, de 21 anos, marcou na vitória do Real Betis sobre o Ludogorets, da Bulgária, equipe de Nonato. Os espanhóis venceram por 3 a 2, em duelo realizado em Sevilha.

Luiz Henrique fez o primeiro gol da partida aos 25 minutos. Sánchez e Canales fizeram os outros gols dos donos da casa. Despodov e Rick descontaram para a equipe búlgara, que acabou derrotada na Espanha.

Outro ex-jogador do Fluminense, Nonato entrou no segundo tempo, mas acabou passando em branco. Com o resultado, o Betis está na primeira colocação do Grupo C, com seis pontos. O Ludogorets está em segundo lugar ao lado da Roma, que venceu por 3 a 0 o HJK Helsinque, na capital italiana, e foi aos três pontos. Os finlandeses estão sem pontuar e ocupam a lanterna.