Jorge Jesus discute com torcedores do Rennes - Repordução

Publicado 15/09/2022 19:57

O técnico Jorge Jesus se envolveu em polêmica no empate em 2 a 2 do Fenerbahçe com o Rennes, na França, pela segunda rodada do Grupo B da Liga Europa. O seu time perdia por 2 a 0, mas igualou o placar com Enner Valencia, de pênalti, já nos acréscimos da partida. Após o gol, o treinador provocou os torcedores na arquibancada, mas a discussão foi controlada rapidamente.



O Fenerbahçe contou com três brasileiros entre os titulares: o meia Lincoln, ex-Grêmio, e os zagueiros Luan Peres, ex-Santos, e Gustavo Henrique, ex-Flamengo. O ex-Rubro-Negro Willian Arão ficou no banco e não foi utilizado pelo técnico Jorge Jesus, campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019.