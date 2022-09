Pelé mandou um recado especial para Roger Federer - Reprodução/Instagram Pele

Publicado 15/09/2022 20:07

Rio - Roger Federer anunciou, nesta quinta-feira, sua aposentadoria ao final deste mês. O mundo do esporte lamentou o fim da carreira do tenista e, entre as muitas mensagens direcionadas ao suíço, se destacou a de Pelé.



"Meu amigo, Roger Federer. Deixar de fazer o que mais amamos sempre é uma decisão difícil. Porém, encontramos a paz quando temos certeza que demos o máximo de nós a cada desafio que enfrentamos. Imagino que este é um dia difícil para você. Seja pelo amor aos fãs, pelo jogo e pelos grandes amigos que encontrou no caminho. Sua jornada marcou a todos. Você é, e sempre será, um ídolo", escreveu o Rei em seu Instagram.

Na única visita de Federer ao Brasil que se tem registro, em 2012, o suíço mostrou ao brasileiro como se saía com uma bola nos pés e rasgou elogios ao ídolo. No ano seguinte, os dois se encontraram novamente em Nova York e trocaram presentes.

Federer ainda disputará o torneio Lavar Cup, no final deste mês, antes de abandonar as quadras.