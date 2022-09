Tite visitou Zagallo e levou César Sampaio e Juninho Paulista - Divulgação

Publicado 15/09/2022 18:35

Às vésperas da viagem à França, onde a seleção brasileira disputará os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar, Tite visitou Zagallo no Rio. O comandante esteve acompanhado do auxiliar César Sampaio e do coordenador Juninho Paulista.



"Demos muitas risadas e conversamos sobre nosso futebol!", Zagallo, de 91 anos, numa rede social.



Tite e a comissão técnica viajam neste fim de semana, enquanto os jogadores têm previsão de apresentação a partir de segunda-feira (19).



A Seleção jogará nos dias 23, contra Gana, e 27, contra a Tunísia. Depois desses confrontos, a próxima convocação será em novembro, já com a lista final de 26 nomes que disputarão a Copa do Mundo.