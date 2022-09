Um dos metrôs disponíveis para os torcedores no Catar - Divulgação/Qatar 2022 Supreme Committee

Um dos metrôs disponíveis para os torcedores no CatarDivulgação/Qatar 2022 Supreme Committee

Publicado 15/09/2022 18:48 | Atualizado 15/09/2022 18:50

Rio - Por meio do Comitê Supremo para Entrega e Legado do Catar, país-sede da próxima Copa do Mundo de 2022, o governo local confirmou que o transporte público será gratuito para todos os fãs que tiverem um Hayya Card (espécie de visto para usar apenas durante o torneio), que acontecerá de 20 de novembro a 21 de dezembro.



A infraestrutura que o Catar construiu em termos de mobilidade para turistas e fãs de futebol que se reunirão na edição 2022 da Copa do Mundo é composta por três alternativas para viajar pela cidade: o metrô, o bonde e os ônibus.



METRÔ



O sistema metroviário no Catar consiste em três linhas (Ouro, Verde e Vermelho) cobrindo 37 estações, auxiliadas por funcionários em cada uma e em que os trens funcionarão a cada três minutos.



Além disso, cada estação conta com elevadores e os vagões são equipados com espaço para cadeiras de rodas, carrinhos e acesso para cães-guia.



O serviço também conta com mini ônibus que transportam passageiros entre estações e/ou locais de destaque na cidade. Existem dois tipos:



1. Os Ônibus metrolink que se movem em rotas adjacentes a um diâmetro de 2 a 5 km das estações.

2. Os mini ônibus metroexpress que funcionam como transporte para passageiros entre as estações e locais emblemáticos da cidade.



Para os dias da Copa do Mundo, o horário de atendimento será estendido, por isso o atendimento será de sábado a quinta-feira das 6h às 3h; enquanto às sextas-feiras serão das 9h às 3h.



BONDE



O bonde tem três linhas que cobrem regiões-chave da cidade:



De um lado, há um Bonde Lusail que se conecta à estação Legtaifiya, da linha vermelha do metrô.



O Education City Tram conecta o metrô via Education City, a Biblioteca Nacional do Catar e as estações Al Shagab (será muito funcional para partidas no Education City Stadium).



Msheireb Tram liga a estação de metrô Msheireb com pontos turísticos no centro de Doha.



ÔNIBUS KARWA



Os ônibus karwa operam em uma extensa rede ao redor do centro de Doha. Suas rotas podem ser rastreadas através de um aplicativo. Esses veículos são equipados com rampas, espaço para cadeirantes e acesso a cães-guia.



SERVIÇOS ADICIONAIS DE TRANSPORTE



Além do transporte público gratuito, serviços de transporte de custos como Uber, táxis privados e Careem também estarão disponíveis.