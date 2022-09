Atual campeã, a França segue com a camisa azul e está no Grupo D - Divulgação

Publicado 15/09/2022 17:41

Com a Copa do Mundo se aproximando, a maioria das seleções já possui as camisas para a disputa entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Nesta quinta-feira, os países que vestem Nike e New Balance apresentaram seus uniformes, casos de Portugal, França, Holanda, Inglaterra e outros. Veja as fotos!