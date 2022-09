Nova camisa do Bayern de Munique em homenagem ao Oktoberfest - Divulgação/FC Bayern München

Publicado 15/09/2022 16:53

O Bayern já está no clima do Oktoberfest, tradicional festival de cerveja de Munique, que volta a acontecer após dois anos. Nesta quinta-feira, o clube da Baviera lançou o novo uniforme comemorativo a essa festa.

Entrando no clima da Wiesn



Como pode ser visto acima, a camisa é predominantemente vinho, com detalhes em dourado nas três listras das mangas, na fornecedora de material esportivo, no patrocinador master e no escudo.

Da mesma forma, o calção é predominantemente vinho, com as listras, o escudo e a fornecedora de material esportivo em dourado. O meião segue o mesmo estilo da cor vinho com detalhes em dourado, mas com a adição de um quadriculado preto, inspirado na bandeira da Baviera.