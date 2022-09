Evander agradece pelo gol marcado na vitória do Midtjylland - Divulgação/Midtjylland

Publicado 15/09/2022 16:19 | Atualizado 15/09/2022 16:19

Revelado pelo Vasco, o meia Evander foi o grande destaque da goleada do Midtjylland, da Dinamarca, sobre a Lazio, por 5 a 1, pela segunda rodada do Grupo F da Liga Europa. O camisa 10 foi decisivo para os donos da casa, ao marcar um gol e dar duas assistências para os companheiros. A atuação poderia ter sido ainda mais marcante, se não fosse o pênalti desperdiçado, 15 minutos depois de ter balançado a rede cobrando uma penalidade.

Além de Evander, o Midtjylland conta com os brasileiros Paulinho, ex-Bahia, que também marcou um gol na goleada, e Charles Rigon, ex-Ceará, que entrou no segundo tempo da partida. Completaram o placar Kaba, Isaksen e Sviatchenko. Milinkovic-Savic descontou para a Lazio. No outro jogo do grupo, o Feyenoord, da Holanda, goleou o Sturm Graz, da Áustria, por 6 a 0.

Todos os times do Grupo F estão empatados com três pontos, mas os holandeses lideram, seguidos pelos dinamarqueses, por causa do saldo de gols. A terceira rodada será disputada no dia 6 de outubro. A Lazio visita o Sturm Graz, enquanto o Midtjylland recebe o Feyenoord.