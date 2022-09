Byron Castillo em partida pela seleção equatoriana - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2022 15:37

A audiência ocorrida na Câmara de Apelações da Fifa sobre o caso de Byron Castillo, que pode excluir o Equador da Copa do Mundo, se encerrou. Agora, a entidade tem até 20 dias para tomar uma decisão sobre o que acontecerá com relação ao torneio do Qatar.

No evento, Eduardo Carlezzo, advogado brasileiro que defende a Federação Chilena, apresentou novas provas para tentar retirar o Equador da Copa do Mundo. A Federação Equatoriana, Peruana e a Associação Nacional de Futebol Profissional também estiveram presentes.



Byron Castillo, centro da toda a polêmica que pode deixar a La Tri de fora do Mundial, não compareceu à audiência. O atleta teve respaldo de seu advogado, que classificou o evento como um "teatro promovido pela Federação Chilena".



Na última segunda-feira, o 'Daily Mail' vazou uma suposta confissão de que o lateral equatoriano teria falsificado documentos para defender a La Tri. Com isso, o Chile está otimista em poder ganhar os pontos dos jogos realizados contra o Equador, em que Byron Castillo participou, e ganhar uma vaga na Copa do Mundo.