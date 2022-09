Tite já revelou que deixará o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/09/2022 15:37

Rio - Tite já anunciou que deixará o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira (15), o apresentador jornalista Milton Neves destacou, em sua coluna no UOL, que, em sua opinião, o técnico português Abel Ferreira seria o nome ideal para assumir o comando da seleção após a disputa do Mundial.

"Para mim, não tem muito o que inventar: é Abel Ferreira na cabeça! Todo mundo ficaria feliz com o português no lugar do Tite na seleção. Ele já provou no Palmeiras ser um técnico dedicado, estudioso e competente. E teria tudo para dar sequência ao razoável trabalho de Tite. Portanto, CBF, nada de inventar moda! É Abel na cabeça e ponto final!", destacou o jornalista.



Milton Neves também comentou sobre outros nomes cogitados para o cargo, e destacou o de Fernando Diniz, técnico do Fluminense.

"Já falaram em Jorge Jesus (Deus nos livre!), Guardiola, Simeone (esse seria bom), Rogério Ceni, Renato Gaúcho… E, desde ontem, um novo nome entrou na pauta, bancado pelo jornal Marca, da Espanha: o de Fernando Diniz. Olha, já até escrevi neste espeço que não acharia ruim se o técnico do Fluminense assumisse a equipe da CBF. Um profissional jovem, com boas ideias e que tem o futebol bonito como uma de suas prioridades. Mas, em um Brasil já tão polarizado pela política, acredito que precisemos na seleção de uma unanimidade", finalizou o jornalista.



Enquanto ainda segue no comando da seleção brasileira, Tite e sua comissão técnica se concentram nos últimos compromissos antes da Copa do Mundo do Catar. Na próxima sexta-feira (23), o Brasil entra em campo para enfrentar a seleção de Gana, às 15h30 (horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre, na França. Depois, a equipe de Tite enfrentará a Tunísia, no dia 27 de setembro, também às 15h30 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.