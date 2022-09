Vinicius Jr é um dos destaques do Real Madrid - JAVIER SORIANO / AFP

Vinicius Jr é um dos destaques do Real Madrid JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 15/09/2022 17:33

O clima já esquentou para o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol. O meia Koke, do Atleti, falou sobre uma eventual comemoração de Vinícius Jr e que haverá problemas com a torcida caso o brasileiro comemore um gol dançando.

Questionado sobre a reação da torcida colchonera em uma possível comemoração com dança por parte do atacante brasileiro (comum quando balança as redes), o volante espanhol afirmou que seria compreensível uma confusão no estádio.

"Se ele marcar um gol e decidir dançar, é de sua vontade. Cada um comemora os gols como quiser. Haveria confusão (em campo), com certeza. Se eu entenderia ou não? Seria a coisa mais normal."

As duas equipes se enfrentam pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, às 16h de Brasília, no Civitas Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.