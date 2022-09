Fluminense

Diniz sai em defesa de Wellington e avalia eliminação do Fluminense na Copa do Brasil: 'Resultado cruel'

Treinador lamenta o empate no Maracanã, defende as escolhas e garante foco e ânimo no clássico com o Flamengo, no próximo domingo

Publicado 16/09/2022 10:14 | Atualizado há 2 horas