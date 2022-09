Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 19/09/2022 10:30 | Atualizado 19/09/2022 15:58

Rio - Após a repercussão negativa do programa de TV da Espanha "El Chiringuito", o empresário Pedro Bravo pediu desculpas ao atacante Vinicius Junior na noite do último domingo. Apesar disso, o jornalista negou que a expressão "brincar de macaco", que foi dita em referência ao brasileiro, tenha cunho racista, de acordo com a cultura espanhola.

"Quero deixar um recado para todos os brasileiros. A expressão "brincar de macaco" na Espanha é fazer papel de bobo. Não é racista. Mas na tradução foi mal interpretada. Um forte abraço e continue a dança", afirmou.

A polêmica começou quando o programa recebeu o agente Pedro Bravo, antes do clássico entre Real e Atlético de Madrid. Em participação na atração, o agente afirmou que Vinicius Junior deveria "deixar de fazer macaquice". Durante a edição deste domingo, veiculada após o triunfo dos merengues, o comentarista Javier Balboa reforçou que a expressão poderia ter sido tirada de contexto: "A expressão de Pedro Bravo é infeliz e se alguém coloca nas redes sociais pode ser mal interpretada", disse.

Dentro de campo, Vinicius Junior foi um dos destaques da vitória do Real sobre o Atlético. Rodrygo fez o primeiro gol e o ex-jogador do Flamengo teve participação decisiva no segundo, marcado por Valverde. O atacante foi vítima de ofensas raciais por parte do clube rival antes da partida.