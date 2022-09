Vinicius Junior em duelo com o Atlético - AFP

Publicado 20/09/2022 15:59

A polêmica envolvendo Vinícius Júnior segue na Espanha. Após ser o centro das atenções no clássico de Madrid entre Real e Atlético, o jogador brasileiro voltou a ser criticado.



Em coluna no jornal espanhol Marca, um dos maiores daquele país, o conceituado jornalista e radialista Roberto Gómez não poupou críticas para falar sobre o jovem brasileiro.

"O que aconteceu com Vinicius nos últimos jogos? É surpreendente que uma das jovens estrelas do futebol mundial, regular no Real Madrid e com a seleção brasileira e possível Bola de Ouro, se comporte como está", começou o jornalista.

Apesar de reconhecer que o brasileiro tem sido provocado em campo, Gómez aponta que Vinícius "tem que ficar mais calmo". "Ele é muito, muito bom, mas não pode provocar e simular como está fazendo. Graças à sua qualidade, não precisa se jogar ou fingir. Que fique claro, apenas jogando ele já deixa os adversários loucos", apontou.

Ainda em sua crítica, o jornalista comparou a atual atitude do brasileiro com a de Neymar. "É como se ele tivesse saído de férias com seu compatriota Neymar e o imitasse. Esse Vinicius não é o caminho a seguir, muito menos no Real Madrid, onde os valores são passados ​​de geração em geração", apontou.

Gómez também pede uma atitude do técnico e dos capitães do Real Madrid, "que fariam bem em conversar com Vinicius e aconselhá-lo". "Que ele não imite 'Ney', que não é o melhor exemplo para andar no futebol profissional", disparou.

Por fim, elogiou o brasileiro e criticou as falas racistas dirigidas ao jogador. "Vinicius, você é muito bom jogando futebol, estrela mundial, continue assim e você se sairá muito bem. De qualquer forma, os insultos racistas em muitos campos são injustificáveis ​​e intoleráveis, inadmissíveis", concluiu.