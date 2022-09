Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 20/09/2022 14:19 | Atualizado 20/09/2022 14:21

Rio - Os ataques ao atacante Vinicius Júnior seguem dando o que falar na Espanha. De acordo com o jornalista espanhol Iñaki Angulo, o jogador do Real Madrid foi intimidado pelo programa de televisão "El Chiringuito de Jugones", onde ele foi alvo de racismo , para não se manifestar sobre o caso.

Após o racismo ocorrido no ar, integrantes do programa fizeram ligações para o estafe de Vinicius, alegando que uma manifestação poderia prejudicar a imagem do programa. No entanto, o brasileiro não se intimidou e publicou um vídeo na última sexta-feira sobre o assunto.

Sem sucesso na intimidação a Vinícius, o programa optou por um pedido de desculpas, onde o apresentador Josep Pedrerol afirma que a expressão "hacer de mono" (macaco) não é racista na Espanha.

No último fim de semana, Vinicius teve boa atuação na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. No entanto, foi alvo de críticas no programa.