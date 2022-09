Mauricio Pochettino não superou as expectativas no comando do Paris Saint-Germain - AFP

Publicado 20/09/2022 13:32

Após ser desligado do comando do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pode estar de casa nova nos próximos dias. De acordo com o portal "FootMercato", o argentino irá conversar com os dirigentes do Nice, também da França, nesta terça-feira (20).

Na última temporada, o clube francês era comandado por Christophe Galtier. Com a saída do treinador para o PSG, as Águias buscaram o nome de Lucien Favre para dirigir o elenco, uma vez que o profissional estava livre no mercado.

No entanto, o início de campanha ruim do Nice no Campeonato Francês decepciona. Em oito rodadas disputadas, o clube amarga uma 13ª colocação com apenas duas vitórias, quatro derrotas e o 2º pior ataque do torneio até aqui.



As informações indicam que os vencimentos não seriam obstáculos para Mauricio Pochettino acertar sua ida para o Nice. Detalhes contratuais serão discutidos para concretizar a assinatura.