Técnico da Ucrânia foi multado por discriminação contra a Rússia - Foto: AFP

Técnico da Ucrânia foi multado por discriminação contra a RússiaFoto: AFP

Publicado 20/09/2022 12:18

Oleksandr Petrakov, comandante da seleção ucraniana, foi multado por discriminação contra a Rússia. A informação foi dada por Andriy Pavelko, presidente da Federação Ucraniana em uma publicação no Facebook.

Em abril, o treinador de 65 anos havia dado uma entrevista para o "The Guardian" e afirmou que "pegaria em armas" para defender Kiev e que acreditava que conseguiria matar "dois ou três inimigos" após o início dos confrontos bélicos entre Rússia e Ucrânia.

A Federação Russa escreveu uma carta à Uefa acusando Petrakov de discriminação e de falhar no sentido de se manter politicamente neutro, pedindo o banimento do profissional do futebol. No entanto, clamor não foi atendido pela entidade.



Andriy Pavelko afirmou que a Rússia criou uma histeria para tirar a atenção da Ucrânia da disputa da Liga das Nações. Além disso, o presidente provocou os adversários ao dizer que eles não participarão do sorteio para as Eliminatórias da Eurocopa.