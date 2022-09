Everton Cebolinha, do Flamengo, foi um dos quatro expulsos no Fla-Flu, por confusão com Caio Paulista, do Fluminense - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/09/2022 09:49

Após o Fla-Flu com polêmica na arbitragem, a CBF divulgou áudios do VAR, mas apenas do lance das expulsões de Caio Paulista e Everton Cebolinha. Entretanto, as decisões de Raphael Claus e do árbitro de vídeo na não marcação de pênaltis reclamados por Flamengo e Fluminense foram ignorados.



Os lances polêmicos

O Flamengo queria que um empurrão de Manoel em Gabigol dentro da área, no primeiro tempo, fosse marcado. Mas Claus e o VAR não consideraram pênalti. Mesma decisão numa falta de David Luiz em Caio Paulista, no segundo tempo.



Além disso, David Braz fez grave denúncia de perseguição por parte de Raphael Claus , pela expulsão por dois amarelos no banco de reservas aos cinco minutos do primeiro tempo. Os diálogos com o quarto árbitro, que foi quem avisou sobre a reclamação, não foram divulgados.

Sobre as duas expulsões



No áudio divulgado pela CBF, o chefe do VAR no Fla-Flu, Rodrigo Guarizo, chama Claus para rever na TV a discussão entre Caio Paulista e Everton Cebolinha.

"Essa é a ação, dá uma cabeçada (Caio Paulista), tem o pescoço (Everton Cebolinha). E tem um tapa. Claus, recomendo uma revisão de possível vermelho, de agressão fora da disputa de bola. Número 11 do Flamengo e número 70 do Fluminense", disse.



Após rever na TV, Claus concorda antes de expulsar os dois jogadores: "Então vai o Caio pela cabeçada e o Everton porque pegou no pescoço, ok?"