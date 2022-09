Vitor Roque, de 17 anos, é promessa do futebol brasileiro - Foto: José Tramontin/Athletico-PR

Publicado 20/09/2022 11:12 | Atualizado 20/09/2022 11:15

Barcelona e Real Madrid estão monitorando o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", as boas atuações do jovem de 17 anos, principalmente na Libertadores, têm chamado atenção no Velho Continente.

Além dos clubes espanhóis, Vitor também desperta o interesse da Juventus. Conforme diz a publicação, o clube italiano chegou a realizar uma proposta pela contratação da joia, que foi recusada pelo Furacão.

O Athletico-PR, por sua vez, usa como parâmetro as contratações de Vinicius Jr e Rodrygo por parte do Real Madrid e quer alcançar uma possível venda próxima de 45 milhões de euros, valor que os merengues pagaram pelos atuais atacantes da seleção brasileira. As conversões dos acordos, no entanto, são diferentes. Em 2017, o Flamengo recebeu cerca de R$ 164 milhões por Vini, enquanto o Santos, em 2018, recebeu algo perto de R$ 193 milhões pelo menino da Vila.

Apesar de não ser titular na equipe comandada por Felipão, Vitor Roque se destaca tanto atuando pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Libertadores. Em 25 partidas pelo Athletico, o jovem marcou seis gols e deu duas assistências.