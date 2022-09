Troféu do Brasileirão de 2022: Palmeiras está cada vez mais perto da conquista - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2022

A vitória por 2 a 1 no clássico de domingo, no Maracanã, colocou o Fluminense em terceiro lugar e o manteve na briga pelo Brasileirão. Entretanto, a nove pontos do líder Palmeiras (48 contra 57), a chance de título do Tricolor é de apenas 4%. Já o Flamengo (45), com a derrota que o deixou 12 pontos atrás, praticamente deu adeus à disputa, ficando com 1%.



A 11 rodadas do fim, o Palmeiras subiu para 87% a chance do título, com oito pontos de vantagem sobre o Internacional, em segundo lugar com 49. Os números são do site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia.



Mais perto da vaga



Se a busca pelo título é difícil, a vaga na Libertadores ficou mais próxima para o Fluminense. Após a 27ª rodada, o Tricolor passou de 57% para 80% com a vitória no Fla-Flu.



Já o Flamengo, que tinha 71%, passou para 55%. Mas o Rubro-Negro está nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, que também garantem vaga na competição sul-americana.



Botafogo respira



Ao subir para o 10º lugar na tabela, com 34 pontos, e abrir seis de distância para o Z-4, o Botafogo viu o risco de rebaixamento cair de 10% para 5%.