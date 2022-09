Luis Suárez já tem data para deixar o Nacional - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 20/09/2022 10:45

O futuro de Luis Suárez está mais longe de uma permanência no Uruguai. Em entrevista ao "Punto Penal", o presidente do Nacional, Pedro Fuentes, afirmou que o centroavante deixará o tricampeão da Libertadores ao fim do contrato, que se encerra em dezembro.

"Termina o campeonato e Suárez sai do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas. Luis Suárez fez um grande esforço para vir e, sempre que me perguntavam, dizia para não criar expectativas para o futuro. Ele está saindo e disse isso mais de uma vez, foi assim que resolvemos", afirmou.



Aos 35 anos, o centroavante deve ter algumas opções para analisar a partir de 2023. Uma ida para a Major League Soccer (MLS) chegou a ser especulada durante a última janela de transferências e pode voltar a ganhar força na reta final da carreira do uruguaio.



No Campeonato Uruguaio, o camisa nove tem feito a diferença dentro de campo. Em oito partidas, ele já anotou quatro gols e contribuiu com três assistências. O Nacional divide a liderança do Clausura com o River Plate com 22 pontos somados.