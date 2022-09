Rede Globo - Reprodução

Publicado 20/09/2022 11:46

Rio - A transmissão de Flamengo e Fluminense, no último domingo, fez a TV Globo superar as emissoras concorrentes em audiência. De acordo com o portal "Teleguiado", especialista no assunto, a partida teve média de 28 pontos.

Conforme informado pelo veículo, o clássico teve 50% da participação na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, a transmissão do jogo teve um pico de 34 pontos, em que 57% das televisões estavam ligadas na Globo no momento. Enquanto isso, as emissoras concorrentes SBT e Record tiveram quatro pontos de média durante o jogo, com programas de auditório.

Em campo, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1. O jogo, marcado por confusões e expulsões, foi um confronto direto do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, os dois times possuíam 45 pontos e disputavam, naquele momento, a vice-liderança da tabela.