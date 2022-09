Flamengo tentará mais uma vez levantar o troféu da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2022 11:23

O Flamengo vai decidir no Maracanã a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, no dia 19 de outubro. Em sorteio realizado nesta terça-feira (20), na sede da CBF, ficou definido que a primeira partida, dia 12, será na Neo Química Arena, em São Paulo, e a volta no Rio. Tricampeão do mundo em 1970, Jairzinho foi quem sorteou a bolinha do Rubro-Negro.

Os dois finalistas já se enfrentaram em mata-mata nesta temporada, nas quartas de final da Libertadores. Na ida, em São Paulo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Gabigol. No Maracanã, o Flamengo administrou a vantagem e fez 1 a 0, com Pedro.



Histórico



De volta à final da Copa do Brasil após cinco anos, o Flamengo vai em busca do quarto título no torneio. Campeão em 1990 e 2006, levantou o troféu pela última vez em 2013. Em outras quatro decisões, o Rubro-Negro acabou como vice-campeão: 1997, 2003, 2004 e 2017.



Já o Corinthians também foi campeão da Copa do Brasil três vezes: em 1995, 2002 e 2009. Esta será a sétima final dos paulistas, que perderam em 2001, 2008 e 2018.