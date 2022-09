logo Rede Globo - logo Rede Globo

Publicado 20/09/2022 20:00

Rio - O ex-jogador Aloisio Chulapa é mais um novo nome da Rede Globo na cobertura da Copa do Mundo. O apresentador André Rizek confirmou que o ex-atacante fará parte do grupo midiático durante a competição do Catar. Chulapa vai ser juntar aos apresentadores Magno Navarro e Igor Rodrigues no "Tá na Copa", versão para Mundial do programa do Sportv "Tá na Área".

Figura folclórica do futebol brasileiro, Aloisio defendeu clubes importantes do país como Flamengo, Vasco, Athletico-PR e São Paulo. Aos 47 anos, o ex-atacante encerrou sua carreira como jogador em 2017, defendendo Nova Conquista, do Tocantins.

Além de Chulapa, o ex-técnico do Vasco, do Santos e do Internacional, Lisca também vai fazer parte da cobertura do Grupo Globo na Copa do Mundo. Ele participará do programa apresentado por Tiago Leifert exclusivamente no GloboPlay.

"Queria compartilhar minha alegria de estar de volta a Globo para a Copa. Comecei a fazer jornalismo esportivo por causa da Copa. A nossa ideia é estar no ar a partir das 15 horas. A gente vai fazer um programa com um resumo de tudo o que aconteceu no dia, é tudo o que a pessoa precisa saber. Depois, a gente faz o jogo das 16h e assim segue", comentou Tiago Leifert.