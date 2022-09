Galvão Bueno - Reprodução

Galvão BuenoReprodução

Publicado 20/09/2022 18:17

Rio - A trajetória de Galvão Bueno como narrador da TV Globo está chegando ao fim e, com ela, o "Bem, Amigos!", programa que ele comanda nas noites de segunda-feira no SporTV há quase 20 anos, também colocará um ponto final em sua história. Nesta terça-feira, em um evento promovido pela emissora, em São Paulo, para divulgar a cobertura da Copa do Mundo, o narrador confirmou que o último programa irá ao ar em 14 de novembro, um dia após o fim do Campeonato Brasileiro, e será transmitido na TV aberta, além do SporTV.

"O Bem Amigos nunca foi apresentado na Globo. O último será em 14 de novembro. No dia 13 termina o Brasileirão e no dia 14 terá o ultimo Bem Amigos, porque não tem como ter alguém que grita 'Bem Amigos' que não seja eu (risos). Ainda não sei o que terá de segunda à noite. No dia 14 de novembro, o 'Bem Amigos' sai da casa dele aqui e vai ser apresentado dos estúdios Globo e vai passar ao mesmo tempo na Globo e no SporTV. Será a primeira vez que isso acontece. Será um momento de emoção. Teremos muita gente bacana que andou pelo programa. Tá sendo tratado com grande carinho", disse Galvão.

O narrador também não descartou voltar à emissora no futuro para participações pontuais, fora da narração.

"Estamos conversando sobre algumas participações pontuais. Não existe contrato ainda, mas quem sabe convites para falar algumas bobagens em alguns programas, não? Narração não faço mais, a última será em 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo. Mas outras coisas, quem sabe", declarou.