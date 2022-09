Corinthians conta com apoio do seu torcedor na Neo Química Arena - Foto: Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 20/09/2022 16:54

A diretoria do Corinthians não descarta a possibilidade de promover um treino aberto na Neo Química Arena antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Após o sorteio dos mandos de campo na sede da CBF, Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, afirmou que o clube está estudando a possibilidade de viabilizar um treino aberto em Itaquera.

Antes do jogo de volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, no dia 19 de outubro, o clube alvinegro visita o Goiás, pelo Brasileirão, no dia 16.

"Sim, como vamos decidir fora, é algo que o torcedor tem nos pedido. Quando a Fiel está junto ela passa seu recado, dá confiança, se a gente tiver a oportunidade, dependendo das datas e dos compromissos da Arena, vamos estudar para ter o torcedor antes da gente ir para o Rio. Mas a torcida estará aqui, independente do número, fazendo o mesmo barulho para nos apoiar como sempre faz", explicou Duílio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O último treino aberto promovido pelo Corinthians foi em julho deste ano, onde o centroavante Yuri Alberto foi apresentado à torcida.



As principais torcidas organizadas do Timão não compareceram ao evento em protesto contra as medidas impostas pela Polícia Militar.



Corinthians e Flamengo já se cruzaram em uma mata-mata nesta temporada. A equipe de Dorival Jr eliminou os comandados de Vítor Pereira nas quartas de final da Libertadores, pelo placar agregado de 3 a 0.