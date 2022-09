Rede Globo - Reprodução

Publicado 20/09/2022 16:30

Rio - O jornalista Ivan Moré, que deixou a Rede Globo, em 2019, teria pedido cerca de R$ 15 milhões como indenização da emissora carioca. Ele ficou quase 15 anos trabalhando no grupo midiático. As informações são do colunista do R7, Flavio Ricco.

O processo do jornalista contra a emissora se tornou público em março do ano passado, porém, os valores só foram divulgados neste momento. Ivan Moré trabalhou na Rede Globo de 2004 a 2019. A sua saída aconteceu após o fim de seu contrato com a emissora.

De acordo com o jornalista, Moré era contratado como PJ e não tinha muitos direitos trabalhistas. Ele não recebia 13º salário, por exemplo. No entanto, ele tenta provar o vínculo de trabalho com a Globo, pois era obrigado a cumprir uma escala de horário e tinha subordinação a seus chefes, algo que não deve acontecer com quem apenas presta serviço.