Pedro treina com os companheiros de Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2022 16:08

Na fase espetacular, o atacante Pedro voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e já é tratado como um dos nomes certos na Copa do Mundo do Catar. Essa retomada na carreira está relacionada a resiliência do atacante, que afirmou ter aprendido bastante com os momentos difíceis no Flamengo.



"Muito feliz por poder voltar à Seleção, acredito que foram momentos de altos e baixos, mas eu sempre tive uma fé dentro de mim que eu poderia volta para cá. Então essa resiliência que eu tive depois dos momentos ruins no Flamengo me fizeram ficar forte pra poder voltar pra Seleção".



Mesmo sem receber muitas oportunidades, Pedro seguiu trabalhando e desabrochou após a chegada do técnico Dorival Júnior. O atacante agradeceu pela confiança depositada pelo treinador e também pelo auxiliar de Tite, Cleber Xavier.



"A chegada do Dorival foi muito importante pra mim, ele falou que se eu jogasse eu teria chance de ir para Seleção. E foi muito bom eu ter contato com o Cleber, ele falando ali com você mesmo sem estar jogando muito, isso acende que tem uma chance para voltar. Eu sempre tive dentro de mim essa chama de voltar pra Seleção.



Pedro já foi convocado em outras duas oportunidades. Na primeira, em 2018, o atacante ainda defendia o Fluminense, mas foi cortado após sofrer uma grave lesão no joelho. Voltou a ser lembrado em 2021, já no Flamengo, no amistoso contra a Venezuela, quando jogou 22 minutos.



Para o amistoso desta sexta-feira (23), contra Gana, Pedro ficará como opção no banco de reservas. O ataque será formado por Raphinha, Neymar, Richarlison e Vini Jr. O atacante, ao lado de Éverton Ribeiro e Weverton, foram os últimos a se apresentar em Le Havre, na França e por causa disso, realizaram um trabalho regenerativo. Já para o outro jogo, contra a Tunísia, na próxima terça-feira (27), o jogador terá mais chance de ser titular e comentou a disputa por posição.



"Sei da concorrência que existe ali no ataque e isso te motiva a querer mais, estar entre os atacantes selecionados. Essa disputa é muito sadia, Richarlison é um companheiro que eu tive no Fluminense também, então a gente sabe dessa concorrência, mas sempre crescendo e evoluindo um com o outro. Richarlison é um jogador que eu admiro muito, um amigo, eu espero que a gente possa ser feliz junto aqui na seleção brasileira", afirmou Pedro, que citou a concorrência com Matheus Cunha e Firmino.



"Matheus Cunha tem uma movimentação muito boa no ataque, tem uma qualidade muito grande, eu acredito que se ele está aqui na Seleção é porque tem muito talento. O Firmino também, tem muita qualidade, eu acredito que é uma honra estar no meio de tantos talentos juntos, então é um momento muito bom e muito importante estar vivenciando isso".

Pedro vive uma temporada especial. Em 53 jogos, o atacante marcou 24 gols, metade deles marcados na Libertadores, competição em que é o artilheiro isolado e finalista com o Flamengo.