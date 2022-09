Anderson Silva em ação pelo UFC - Armando Paiva / Agência O Dia

Anderson Silva abandonou o UFC e agora tem buscado um recomeço no boxe. Aos 47 anos, o lutador brasileiro não se arrepende da decisão e pode receber o maior pagamento da carreira na luta contra o youtuber Jake Paul.



Em entrevista ao canal “Combate”, Anderson tratou a saída do UFC como uma libertação.

"Agora sou dono do meu destino, a carta de alforria foi assinada, o que tenho que fazer agora? O que está errado e o que está certo? Como é a imagem do Anderson como marca, como atleta? Como é a imagem do Anderson fora das lutas? Vamos organizar isso", disse.

No dia 29 de outubro, Spider lutará contra o youtuber Jake Paul. Ele e o irmão Logan organizam grandes lutas e prometem pagamentos maiores do que o UFC. Jake chegou a dizer que Anderson Silva pode receber o maior da carreira ao enfrentá-lo. O brasileiro elogiou muito a iniciativa dos irmãos.

"As pessoas gostam muito de criticar quem está fazendo. Os moleques abriram um símbolo de interrogação muito grande sobre os esportes de combate, como boxe e MMA. E está abrindo a mente de muita gente, abrindo a cabeça de muita gente que está presa em contratos e situações. Por que não você pode ser dono do seu passe? Por que você não pode fazer o que quer e o que vai te fazer feliz?", questionou o ex-campeão do UFC.

O duelo de boxe entre Anderson Silva e Jake Paul será travado no dia 29 de outubro, em Phoenix (EUA), na Arena Gila River.