Pedro Raul está no radar do Botafogo e de outros quatro clubes brasileiros Fernando Lima/Goiás E.C.

Publicado 20/09/2022 19:01

Rio - Cobiçado por grandes clubes brasileiros, entre eles Flamengo e Botafogo, o atacante Pedro Raul pode ter a Europa como destino. De acordo com o site "Torcedores.com", o artilheiro do Goiás tem conversas avançadas para defender Bologna, da Itália, ou Nantes, da França.

Segundo o portal, Pedro Raul já informou a seu empresário, Márcio Bittencourt, que deseja atuar na Europa em 2023. O jogador, inclusive, não vê problema em abrir mão de uma valorização financeira pela permanência no Brasil para atuar no Velho Continente.

Atualmente, Pedro Raul é um dos artilheiros do Brasileirão, ao lado de Cano, com 15 gols. O jogador está emprestado ao Goiás até o fim do ano pelo Kashiwa Reysol-JAP, clube com o qual tem contrato até janeiro de 2024.