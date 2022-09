Felipe Melo - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Felipe Melo Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 20/09/2022 17:32

A RecordTV está produzindo um documentário sobre Felipe Melo. O volante, que tem uma carreira marcada por polêmicas, foi muito criticado após a eliminação para a Holanda, na Copa do Mundo de 2010. Na época, o treinador da Seleção Brasileira era Dunga, com quem o atleta do Fluminense disse ter ótima relação.

"É um cara sensacional. Primeiro de tudo um paizão. O Dunga conseguiu - quando eu falo Dunga é ele e seu staff - trazer novamente o povo brasileiro para torcer para seleção" afirmou, segundo trecho divulgado por Flavio Ricco, do "R7".

O jogador também falou sobre o profissionalismo do capitão da Seleção Brasileira tetracampeã mundial.

"Sempre foi um cara que, tudo aquilo que ele conquistou, passava para gente. Um cara sempre aguerrido, sempre atencioso e, sobretudo, um cara muito trabalhador e muito profissional também. E esse foco que ele tinha, ele passou para todos nós", contou.