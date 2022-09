Pedro treina com os companheiros de Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2022 19:30

Rio - O atacante Antony, de 22 anos, é um dos jovens que compõe as opções que Tite vem chamando para defender a seleção brasileira. O mais experiente do setor é Neymar, jogador do PSG, que tem 30 anos. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, o ex-jogador do São Paulo falou da importância do camisa 10 para os mais jovens na equipe de Tite.

"Para nós jovens é muito bom, um cara que é líder, dá essa confiança para todos os jogadores. Eu falo isso desde a minha primeira convocação, ele chegou pra mim e disse pra eu demonstrar todo meu futebol, então é muito importante estar convivendo com ele", afirmou.

Antony movimentou a janela de transferências da Europa. Ele deixou o Ajax, da Holanda, rumo ao Manchester United por cerca de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 513 milhões. O atacante exaltou a força do futebol inglês.

"Estou muito feliz de hoje estar no Manchester, tem um peso sim, por conta da Premier League, todos sabiam que seria um desafio mais difícil. Estar numa liga onde estão os melhores vai ser muito importante para jogar a Copa", opinou.