Torcida do Grêmio na Arena do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 20/09/2022 18:13

O Grêmio foi punido com a perda de três mandos de campo, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da briga entre torcedores, no empate por 2 a 2, contra o Cruzeiro, pela 25ª rodada da Série B. Além do gancho, o clube recebeu uma multa de R$ 100 mil.

A decisão cabe recurso e o departamento jurídico do Grêmio já manifestou que vai recorrer da punição e buscar um efeito suspensivo ainda nesta terça-feira. O clube pretende postergar a pena até o julgamento do recurso no Pleno do STJD.

O número de jogos de punição é o mesmo de rodadas como mandante que o Grêmio terá até o fim da Série B, sem contar a partida de hoje, contra o Sport, que será disputada na Arena do Grêmio. Caso não consiga um efeito suspensivo, o Tricolor terá que jogar contra CSA, Bahia e Brusque, 100 quilômetros de distância de Porto Alegre.

"Não era previsível. O Grêmio fez 19 identificações e entendia que a pena excludente, que se aplica para todo mundo, poderia ser aplicada para o Grêmio também. Vamos reformular o recurso e buscar o efeito suspensivo. Tem situações de brigas generalizadas anteriores em estádios que ainda não foram julgadas. Há muitos interesses em jogo e precisamos atuar com cautela de modo a preservar os nossos interesses", comentou o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, antes da partida contra o Sport.

O Grêmio foi denunciado nos artigos 211 (deixar de garantir segurança para a realização da partida) e 213 (deixar de tomar providências para prevenir desordens). No primeiro artigo foi absolvido, mas no segundo foi punido pela maioria de votos dos auditores da Segunda Comissão Discliplinar. O árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado, relatou na súmula as brigas de torcidas, que o fez paralisar o jogo por duas vezes no primeiro tempo.

"Informo que aos 27 minutos do primeiro tempo o jogo foi paralisado por 3 minutos, e aos 33 minutos do primeiro tempo retornou a ser paralisado por 4 minutos, sendo que em ambas paralisações o motivo foi por um confronto generalizado entre torcedores que estavam na área destinada à equipe mandante. Informo ainda que em ambos momentos foi necessário a intervenção da polícia para acabar com o confronto. Após o jogo fomos informados pelo comandante do policiamento que os envolvidos foram detidos e identificados".

O Juizado do Torcedor já tinha interditado a Arquibancada Norte da Arena, setor que aconteceram as brigas entre três torcidas organizadas, que também foram suspensas de frequentar o estádio. O clube conseguiu recorrer da decisão e reabriu o espaço para torcedores.