Alica Schmidt - Reprodução

Publicado 20/09/2022 19:00

A corredora alemã Alica Schmidt, apelidada de "atleta mais sexy do mundo" está aproveitando uma folga depois de uma campanha cansativa no Campeonato Europeu de Atletismo, em agosto. O destino escolhido foi a Tailândia. Porém, apesar de aproveitar o sol, a piscina e a vista deslumbrante do hotel, ela passou um sufoco na última segunda-feira.

Por meio do Instagram, ela mostrou uma aranha gigante que resolveu aparecer em seu quarto. Na sequência de vídeos publicados no stories é possível ver a atletas e seus amigos tentando capturar o aracnídeo.