Tite em treino da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2022 12:38

Rio - Em treino realizado nesta terça-feira, na França, Tite fez um esboço da possível equipe que irá começar a partida da próxima sexta contra Gana, em amistoso, que será realizado na cidade de Le Havre. O treinador optou por escalar Éder Militão na lateral-direita, Neymar recuado e um trio ofensivo no ataque.

A equipe principal entrou em campo com: Alisson, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá; Neymar, Vini Jr, Raphinha e Richarlison. Os reservas foram escalados com: Ederson, Danilo, Ibañez, Bremer, Renan Lodi; Fabinho, Bruno Guimarães; Antony, Matheus Cunha, Roberto Firmino e Rodrygo.

Tite já havia dado indícios de que escalaria Militão na posição. O treinador convocou apenas Danilo para a função nos últimos dois amistosos, antes da Copa, e levou cinco atletas para a zaga, contanto com o jogador do Real Madrid. Atuar na posição não é novidade para o zagueiro, que já jogou como lateral no São Paulo e no próximo clube espanhol.

Além de encarar Gana, o Brasil ainda vai enfrentar a Tunísia no próximo dia 27, também na França. Os desafios são os últimos antes da Seleção estrear pela Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.