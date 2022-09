Karoline Lima - Reprodução

Karoline LimaReprodução

20/09/2022

Rio - Ex-namorada de Éder Militão, Karoline Lima conversou com seguidores nas redes sociais e falou sobre futuros relacionamentos. De cara, a influenciadora foi questionada se tinha "dedo podre" para escolher companheiros e respondeu de forma bem-humorada.

"Amor, se eu levantar as mãos para o céu é capaz de vir um urubu e levar meus dedos", brincou Karoline, que teve término conturbado com o zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira.

Karoline e Militão terminaram há alguns meses, logo após o jogador voltar de férias, onde passou por Estados Unidos e Brasil. Na oportunidade, a influenciadora estava grávida de Cecília, filha do ex-casal, e ficou em Madri.



Sobre a chance de assumir outro relacionamento em breve, a modelo também brincou. "Só de falar me tremo toda", escreveu Karoline. Segundo o jogador, a influenciadora inflou seus seguidores para criticá-lo. O atleta do Real Madrid exige R$ 50 mil, enquanto a modelo recebeu o processo com surpresa.